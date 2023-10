Cosmin Seleși despre investițiile păguboase din viața sa! A avut 38 de mașini ”Am pierdut bani la fiecare!” Ghinionist in afaceri și cu pasiuni pagubioase! Așa se descrie actorul Cosmin Seleși generosul prezentator de la ”Batem Palma” ce da premii de sute de mii de lei saptamanal telespectatorilor fideli ai Pro TV. La 46 de ani i-a venit mintea la cap, luminat fiind de soția sa, dupa mai mult de 20 de ani de investiții pripite in mașini. Caci Seleși a considerat a avea un automobil o pasiune in care a investit mai toți banii pe care i-a caștigat de la absolvirea facultații iar fiecare achiziție noua l-a scos in pierdere. De ce Lora a petrecut in ultimii ani 8 luni in Bali! Are legatura cu afacerea sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ghinionist in afaceri și cu pasiuni pagubioase! Așa se descrie actorul Cosmin Seleși generosul prezentator de la ”Batem Palma” ce da premii de sute de mii de lei saptamanal telespectatorilor fideli ai Pro TV. La 46 de ani i-a venit mintea la cap, luminat fiind de soția sa, dupa mai mult de 20 de ani…

- Cosmin Seleși, unul dintre cei mai indragiți prezentatori de televiziune, ține sa ii mulțumeasca soției sale, Irina, de fiecare data cand are ocazia, pentru ca l-a pus pe linia de plutire. Cum a pierdut banii de-a lungul anilor.In prezent, Cosmin Seleși prezinta emisiunea „Batem palma?” la PRO TV și…

- In urma cu puțin timp, soția lui Calin Donca a vorbit, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre relația cu afaceristul. Aceasta a dezvaluit cum reușesc cei doi sa aiba parte de o relație perfecta, dar și ce sacrificii au facut de dragul casniciei.

- Un ofiter de politie a fost ucis si un altul a fost ranit, intr-un schimb de focuri de arma, ce a avut loc duminica dimineața, intr-un sat din nordul Kosovo. Anunțul a fost facut pe pagina oficiala de Facebook a premierului Albin Kurti.

- Barbatul de 50 de ani, din Fantanele, care a impușcat in cap un barbat in varsta de 55 de ani, in parcarea unui supermarket din... The post Agresorul din Micalaca a vrut sa-și impuște și concubina, insa arma s-a blocat. In schimb, a calcat-o cu picioarele pe cap. Soția victimei spune ca soțul ei a fost…

- Unul dintre foștii adjuncți ai IPJ Arad – este vorba despre comisarul șef Cezar Șerbanica – in momentul de fața ofițer in cadrul Biroului Siguranța... The post Tabacovici a luat „foc” aseara. Un comisar șef din IPJ Arad, fost adjunct al inspectoratului, și-a batut soția, tot polițist și, la fel, comisar…

- Este una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune de la noi și este considerata drept o adevarata mama eroina, dupa ce a adus pe lume șase copii: Leah, Moise, Ava Stephanie, Noah, Sarah și David. La varsta de 42 de ani, Anca Serea se poate considera o femeie implinita, caci are o familie bine…

- Adrian Nartea, in varsta de 42 de ani, a devenit unul dintre cei mai apreciați actori odata cu rolul din serialul Vlad, difuzat la Pro TV. Chiar daca mulți il considera o prezența atragatoare, Adi Nartea spune ca niciodata nu a avut incredere deplina in calitațile sale, cu atat mai mult, nu s-a considerat…