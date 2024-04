Stiri pe aceeasi tema

- Helmuth Duckadam și soția lui, Alexandra, sunt impreuna de 17 ani și impreuna au o fiica. De curand, cei doi au avut motiv de sarbatoare, caci „Eroul de la Sevilla” a implinit 65 de ani ieri. Cum a sarbatorit alaturi de familie.

- Miki de la K-pital s-a retras din lumina reflectoarelor in urma cu cativa ani, iar de atunci a fost vazuta tot mai rar in public. Artista s-a casatorit in 2021 și și-a dedidat timp familiei. Prezenta la Star Matinal in aceata dimineața, artista a povestit cum decurge o zi din viața ei și cum ii merge…

- Mihai Bobonete și Catalina sunt casatoriți de 15 ani și se cunosc de 30 de ani. Au impreuna doi copii și o casnicie discreta. In cadru unui interviu acordat revistei VIVA!, Mihai Bobonete a vorbit despre viața de familie dupa ce copiii lui au venit pe lume.Actorul și soția lui se cunosc de 30 de ani,…

- Liviu Teodorescu și Iulia, soția lui, sunt impreuna de mai bine de 12 ani, inca din perioada liceului, iar in urma cu doi ani s-au și casatorit. Anul 2023 le-a adus pe lume și rodul iubirii lor, pe micuța Ecaterina, iar in sfarșit cei doi au familia la care au visat mereu. In exclusivitate pentru Spynews.ro,…

- Gabi Enache a vorbit despre secretele frumoasei sale casnicii alaturi de partenera lui, Lena. Iata declarațiile exclusive pe care le-a facut reprezentantul "sportului rege", in urma cu puțin timp, in cadrul unei emisiuni de tip podcast!

- Alexandru Boiciuc (26 de ani), atacantul celor de la CSA Steaua, traiește o poveste intensa de dragoste cu Lilia. Soția fotbalistului posteaza imagini incendiare pe internet. Lilia este extrem de activa pe rețelele de socializare și posteaza imagini in ipostaze provocatoare. Alexandru Boiciuc participa…

- Andreea Hanca a dezvaluit secretul prin care a slabit 14 kilograme dupa ultima sarcina. Vedeta și-a schimbat micul dejun, astfel ca ea consuma in mod frecvent un smoothie delicios și a prezentat rețeta in cadrul emisiunii Star Matinal.