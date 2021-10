Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu a facut cateva dezvaluiri dupa o intalnire cu un actor celebru. Este vorba despre unul din cei mai ravniți barbați din lume. Cele doua vedete și-au facut o fotografie impreuna și au schimbat cateva cuvinte cu ocazia aceasta. Mihaela Radulescu, intalnire cu un star internațional Mihaela…

- Decizia de astazi a premierului Cițu de a-l demite pe Octavian Berceanu din funcția de șef al Garzii de Mediu a generat deja reacții in spațiul public. Printre cele mai dure reacții de pana acum se numara cea semnata de Tudor Chirila. De altel celebrul artist a mai avut astfel de comentarii dure in…

- CTP a comentat originile romanești ale Emmei Raducanu. Ce a spus celebrul gazetar despre originile caștigatoarei de la US Open 2021? Mulți dintre fanii romani ai tinerei sportive s-au revoltat. CTP, despre originile romanești ale Emmei Raducanu Cristian Tudor Popescu a comentat victoria extraordinara…

- Cand spun ca au mers la o intalnire nereușita, cele mai multe persoane vorbesc de lipsa de atracție sau o conversație plictisitoare. Nu este cazul unei tinere care și-a povestit experiența in mediul online. In urma date-ului care parea in regula, s-a vazut nevoita sa fuga din local.

- CFR Cluj, sub comanda lui Marius Șumudica, are un inceput perfect in Liga 1. Dupa cinci etape, CFR Cluj este lider autoritar. Are punctaj maxim și este la 5 puncte de Rapid și FC Botoșani, care au și un meci in minus. Marius Șumudica, mandru de parcursul sau Adus in aceasta vara la CFR Cluj, Marius…

- Doi orbi au fost vindecați in mod miraculos de Hristos care le-a interzis sa spuna minunea, relateaza Sfantul Apostol Matei in textul evanghelic al Duminicii a 7-a dupa Rusalii (Mt. 9:27-35). Cu toate acestea, orbii au vestit imediat minunea in tot ținutul acela. „Nu s-au putut abține”, a…

- Oana Lis a comis-o din nou, de data aceasta pe strada! Soția lui Viorel Lis nu s-a mai putut abține și a facut un gest rușinos in vazul tuturor! Chiar și așa, blondina a recunoscut ca nu este deloc o persoana rușinoasa și ca un asemenea incident i se poate intampla oricui. Iata ce a facut, de fapt,…

- Un fenomen astronomic rar a putut fi urmarit pe cerul nocturn deasupra Teheranului. Contururile planetelor Marte și Venus parca sa- unit intr-un singur punct. O astfel de reunire are loc o data la doi ani și servește drept punct de pornire pentru un nou ciclu planetar. Ultima ”intalnire” intre Venus…