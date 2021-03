Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda a fost desemnata vineri ”cea mai fericita tara din lume” - al patrulea an la rand -, devansand Danemarca, Elvetia si Islanda, intr-un clasament al fericirii, in care impactul pandemiei covid-19 este uimitor de contrastant si in care Europa domina in ”top 10”, iar Romania se afla pe locul…

- Studenții maghiari, care boicoteaza cursurile universitare de luni de zile pentru a denunța o influențare ideologica de catre Viktor Orban, vor putea beneficia de diplome de urgența de la mai multe universitați europene, potrivit unui comunicat publicat miercuri, potrivit AFP.Studenții Universitații…

- Inca de la inceputul pandemiei de coronavirus, Cehia a avut o strategie proprie in ceea ce privește abordarea situației epidemiologice. Modelul sau de relaxare completa a restricțiilor a eșuat, iar acum țara inregistreaza cifre record și cere sprijin extern in lupta impotriva Covid-19, informeaza digi24…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat intr-un autoturism oprit in trafic, trei cetațeni din Camerun, Togo și Comore care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, cu scopul de a ajunge in Germania. In data de 23 februarie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Tehnologia 5G, utilizata ca o „platforma de inovare deschisa“, ar putea aduce Europei beneficii in valoare de 210 miliarde de euro, arata o cercetare derulata de Qualcomm Technologies, Inc. și Ericsson, in colaborare cu Analysys Mason, informeaza financialintelligence. Studiul „Revizuirea planului de…

- Serviciile penitenciare ruse FSIN au anuntat joi ca intentioneaza sa-l aresteze pe opozantul Aleksei Navalnii in cazul in care acesta se intoarce in Rusia - lucru pe care acesta a anuntat ca intentioneaza sa-l faca duminica - si pe care-l acuza de incalcarea conditiilor unei pedepse la inchisoare cu…

- Cei 355 de acuzați, presupuși mafioți și oficiali corupți, au fost trimiși in judecata in urma unei ample anchete asupra grupului 'Ndrangheta. NEWS ALERT: CCR a decis – Pensiile trebuie majorate cu 40% Peste 900 de martori sunt așteptaați sa depuna marturie, iar capetele de acuzare includ crima,…

- Se pare ca Romania este printre cele mai potrivite țari pentru a lucra din „home office” in 2021, asta arata clasamentul Digital Nomad Index , care claseaza țara noastra pe locul trei din acest punct de vedere. Țara noastra ocupa locul trei in clasament datorita faptului ca Romania incepe sa fie vazuta…