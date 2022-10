Fostul șef al Ambulanței Neamț, dr. Dan Dorin Morenciu este trimis in judecata pentru ca a cerut și primit mita de la 22 de persoane, in scopul de a-i angaja pe perioada nedeterminata. DNA a finalizat ancheta inceputa in mai 2022 și a trimis dosarul la Tribunalul Neamț. Sunt 13 inculpați care au recunoscut ca au dat și au luat mita. Dintre aceștia, 3 sunt foștii sai subalterni, implicați direct in circuitei mitei: Luminița Maria Rozoschi asistenta șefa de la Stația centrala Piatra-Neamț, liderul de sindicat Gladior Andronache și observator in comisia de examinare pentru angajare, Lucian Georgian…