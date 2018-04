Corul Parohiei Irești a impresionat pe scena Romanii au talent in Vinerea Mare, interpretand cu multa caldura in suflet un cantec care i-a facut sa planga pe cei din public. Veniți din Irești, un sat din comuna Vidra, județul Vrancea, cei din corul parohiei au impresionat de la primele acorduri juriul și publicul cu melodia lor cantata cu multa caldura in suflet și inocența in priviri Cantec interpretat in Vinerea Mare la ediția cu numarul opt a show-ului ”Romanii au talent”, ajuns la cel de-al optulea sezon,i-a facut sa planga pe cei din public. “Parca ați ales melodia asta exact pe sufletul…