Cortul de campanie complet utilat trimis de Consiliul Județean Hunedoara la Iasaccea în sprijinul refugiaților fdin Ucraina este operațional (video) Consiliul Județean Hunedoara la inițiativa președintelui Laurențiu Nistor a decis sa se implice total in ajutorarea refugiaților din Ucraina care iși cauta adopost in țara noastra - VEZI AICI IMAGINI VIDEO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE…

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judetul Hunedoara, reunite in cadrul Celulei de Coordonare Operationala (CCO), inventariaza spatiile de cazare si masa dotate complet, care pot fi puse benevol la dispozitia refugiatilor din Ucraina de catre persoanele fizice, ONG-uri sau institutii, a informat vineri Institutia…

- Consiliul Judetean (CJ) Cluj ofera mai multe spatii, in special hale, pentru gestionarea situatiei refugiatilor din Ucraina, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Convoiul organizat de Consiliul Județean Hunedoara in sprijinul refugiaților din Ucraina a ajuns in localitatea Isaccea, județul Tulcea, anunța Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Filiala Bistrita-Nasaud a PSD a anuntat marti, prin intermediul unui mesaj postat pe pagina de socializare, ca alesii judeteni social-democrati isi doneaza indemnizatiile pentru a veni in sprijinul refugiatilor din Ucraina, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In aceasta seara a plecat spre vama romano-ucraineana de la Isaccea, județul Tulcea, transportul special pregatit de Județul Hunedoara in sprijinul refugiaților care și-au parasit țara aflata in plin conflict armat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Comunitatea Universitatii Politehnica din Bucuresti a initiat o campanie de colectare dedicata victimelor razboiului din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Consiliul Judetean (CJ) Hunedoara va sprijini cu peste 100.000 de euro actiunile umanitare de sprijinire a refugiatilor din Ucraina, in acest sens fiind aprobata luni o hotarare prin care sunt stabilite modalitatile de ajutor si formele pe care le va lua acesta. Fii la curent cu cele mai noi…

- ”Am adoptat, astazi, doua importante hotarari de consiliu care prevad masuri urgente menite sa vina in sprijinul semenilor noștri care fug din calea conflictului armat din Ucraina. Le mulțumesc consilierilor județeni pentru mobilizarea exemplara de care au dat dovada și pentru votul acordat, a anunțat…