- In ciuda propagandei de-o parte și de cealalta a frontului, foarte puține lucruri se petrec in realitate in Herson, scriu jurnaliștii italieni de la Corriere della Sera, care au ajuns in regiunea ce a capitulat prima in fața invaziei ruse din februarie. „Era inca iarna la inceputul lunii martie, cu…

- Suntem in ziua cu numarul 160 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Prima nava incarcata cu cereale ucrainene a plecat luni din portul Odesa, conform acordului semnat la Istanbul cu Rusia, președintele ucrainean a declarat ca este „prea devreme” ca ucrainenii sa se bucure de reluarea exporturilor…

- Armata lui Vladimir Putin din orasul ucrainean Herson, aflat sub ocupatie rusa, si-a doborat propriul elicopter, dupa ce acesta a deschis focul asupra trupelor rusesti stationate, relateaza Daily Star In valoare de aproximativ 14 milioane de euro, elicopterul Ka-52 „Alligator” a fost doborat, in urma…

- Mai mulți analiști contactați de jurnaliștii de la Meduza au explicat problemele create armatei ruse de atacurile cu sistemele HIMARS primite de Ucraina din Statele Unite și eventualele contramasuri pe care le-ar putea lua comandamentul militar de la Moscova. ​Inainte ca forțele armate ruse sa aiba…

- Rușii continua sa bombardeze in permanența regiunea Donbas, dar și zone rezidențiale din regiunea Zaporojie, orașele Harkov și Nikolaev, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a mulțumit Statelor Unite pentru noul pachet de asistența militara, care include lansatoare HIMARS.…

- Rușii care controleaza orașul-port Mariupol au plasat localitatea in carantina. Motivul este o posibila epidemie de holera. Informația privind carantina la Mariupol provine de la Petro Andriușcenko, un consilier al primarului ucrainean al orașului. „Vedem cum orașul intra in izolare. Cuvantul ‘holera’…

- Seful Agentiei Nationale de Informatii a SUA, Evril Haynes, a spus ca presedintele rus Vladimir Putin inca incearca sa creeze o „punte de pamant” intre teritoriile ocupate temporar din Donbass si Transnistria nerecunoscuta.