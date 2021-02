Stiri pe aceeasi tema

- Laboratorul AstraZeneca - acuzat in Europa de intarzieri in livrarea vaccinului sau impotriva covid-19 - s-a retras miercuri de la o reuniune organizata de catre Uniunea Europeana (UE), in contextul in care Bruxellesul a ”contestat” aprig justificariloe prezentate de laboratorul britanic, relateaza…

- Primul caz de COVID-19 cu noua tulpina din Marea Britanie a fost confirmat in Romania. Este vorba despre o femeie din Giurgiu care nu a calatorit in strainatate și care nu este internata, avand o forma foarte ușoara și fiind tratata la domiciliu, a confirmat medicul Catalin Apostolescu, purtatorul de…

- Uniunea Europeana ar putea plati peste 10 miliarde de dolari pentru vaccinurile Pfizer și CureVac, anunta agentia Reuters. In ceea ce priveste vaccinul dezvoltat de Pfizer, Europa ar fi ajuns la o intelegere pentru a plati aproximativ 15 euro pe doza, un pret mai mic decat cel agreat de companie cu…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat joi investitii în aparare de o anvergura fara egal în ultimii 30 de ani, estimând ca situatia internationala este „mai periculoasa” si „mai intens competitiva” decât oricând dupa Razboiul Rece, informeaza…

- Uniunea Europeana a incheiat un acord care ii permite sa plateasca mai putin decat SUA pentru vaccinul impotriva COVID-19. Astfel, conform unui inalt oficial UE implicat in discutiile cu producatorii vaccinului, blocul comunitar va plati un pret mai mic decat cel de 19,50 dolari pentru o doza de vaccin…

- Uniunea Europeana a incheiat un acord care ii permite sa plateasca mai putin decat SUA pentru vaccinul impotriva Covid-19. Astfel, conform unui inalt oficial UE implicat in discutiile cu producatorii vaccinului, blocul comunitar va plati un pret mai mic decat cel de 19,50 dolari pentru o doza de vaccin…

- Un oficial european a declarat miercuri pentru Reuters ca Uniunea Europeana a ajuns la un acord care ii permite sa achiziționeze un vaccin dezvoltat de Pfizer impotriva COVID-19 la un preț mai mic decat Statele Unite.

- Uniunea Europeana a incheiat un acord care ii permite sa plateasca mai putin decat SUA pentru vaccinul impotriva COVID-19. Astfel, conform unui inalt oficial UE implicat in discutiile cu producatorii vaccinului, blocul comunitar va plati un pret mai mic decat cel de 19,50 dolari pentru o doza de vaccin…