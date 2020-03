Stiri pe aceeasi tema

- Extinderea rapida a epidemiei cu noul coronavirus va reduce probabil cresterea economica a Chinei in acest an la 5,6%, in scadere cu 0,4 puncte procentuale fata de prognoza din ianuarie, si va sterge 0,1 puncte procentuale din avansul economiei mondiale, a avertizat sambata Fondul Monetar International,…

- Coronavirusul care a aparut in decembrie in provincia chineza Hubei (centru) a fost denumit de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii "COVID-19", a anuntat directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza Reuters.

- Primul vaccin care vizeaza coronavirusul din China ar putea fi disponibil in 18 luni, „așa ca astazi trebuie sa facem totul impotriva lui folosind armele disponibile”, a declarat marți, la Geneva, șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. El a spus ca virusul a fost…

- Principalul consilier economic al Casei Albe, Larry Kudlow, a declarat marti ca epidemia provocata de coronavirusul din China va intarzia cresterea exporturilor americane in China asteptate in urma semnarii fazei intai a acordului comercial, care va intra in vigoare in aceasta luna, transmite Reuters…

- Avansul economiei SUA a ratat tinta de 3% a administratiei Donald Trump pentru al doilea an consecutiv, inregistrand in 2019 cel mai lent ritm anual de crestere din ultimii trei ani, pe fondul declinului investitiilor companiilor, in urma escaladarii tensiunilor comerciale, transmite Bloomberg si…

- Piata muncii din SUA a creat un numar de locuri sub asteptari la finalul lui 2019, dar cu toate acestea rata somajului a ramas la cel mai scazut nivel din ultimii 50 de ani, informeaza Reuters si AFP, transmite AGERPRES . Potrivit datelor publicate vineri de Departamentul american al Muncii, prima economie…

- Deficitul comercial al Statelor Unite a scazut in luna noiembrie la un minim al ultimilor 3 ani pe fondul unei continuari a reducerii importurilor, in contextul razboiului comercial purtat de administrația Trump cu China, in timp ce exporturile au marcat o relansare solida, transmite Reuters, anunța…