- UPDATE. 12.52. Pana astazi, 25 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.283 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 ( coronavirus ). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.630 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1193 persoane diagnosticate cu infecție…

- Pana astazi, 22 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.712 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.777 au fost declarate vindecate și externate.Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Pana astazi, 7 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 14.499 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 6.144 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 876 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…

- Pana astazi, 4 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 13.512 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 5.269 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 803 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…

- Update. Ora 13.00. Pana astazi, 3 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 13.163 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 ( coronavirus ). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 4.869 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 780 persoane diagnosticate cu infecție…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.185 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 139 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Grupul de Comunicare Strategica a facut public noul bilanț al epidemiei de coronavirus. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 190 de noi cazuri de imbolnavire. E cea mai mica cifra din ultimele zile in condițiile in care numarul de testari crește.…

- Pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 2.016 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 96 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa masura carantinarii pentru o noua perioada de 14…