- Primarul orasului Milano, Giuseppe Sala, a anuntat ca va cere inchiderea scolilor si universitatilor pentru o saptamana in contextul numarului tot mai mare de cazuri de coronavirus din regiune.„Ii vor propune presedintelui regiunii Lombardia, Attilio Fontana, sa extinda aceasta masura la nivelul…

- Coronavirusul s-a extins și la Milano, al doilea mare oraș din Italia, dar și la Torino. Conform medicilor, 60 de infecții au fost raportate in Peninsula. Doi pacienți au murit.​ La doar cateva ore dupa ce a fost semnalat primul caz de coronavirus din Milano, medicii italieni au anunțat un al doilea…

- Coronavirus depistat intr-o zona din Italia in care locuiesc mii de romani. „Strazile sunt pustii, iar lumea foarte ingrijorata” . Este panica in Italia dupa ce s-au inregistrat doua decese cauzate de coronavirus in aceasta dimineața, iar aproape 45 de cazuri de infecții au fost confirmate. Doua victime …

- Epidemia de coronavirus s-a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul,…

- Mica localitate Codogno, în nordul Italiei, unde șase persoane au fost testate pozitiv la noul coronavirus, printre care un barbat de 38 de ani internat la terapie intensiva, a decis vineri sa închida toate locurile publice, scrie AFP.UPDATE Cel puțin 9 orașe din Lombardia și unul…

- Italia a anuntat primele sase cazuri de infectare cu coronavirus, inregistrate in regiunea Lombardia. Sute de persoane care au intrat in contact cu bolnavii vor urma sa fie testate. Coreea de Sud si Iranul au confirmat la randul lor noi cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit Mediafax.Autoritatile…

- Noul virus care a facut ravagii in China, unde 171 de persoane au fost ucise și alte peste 8000 infectate, a ajuns in Italia. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp, chiar de premierul țarii.