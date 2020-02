Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati din Tulcea stau izolati dupa ce s-au intors din China Foto: Arhiva. Trei barbati din judetul Tulcea sunt izolati voluntar la domiciliu, dupa ce s-au întors zilele trecute din regiunea chineza în care evolueaza coronavirusul, a declarat Mihaela Nicolau, directoarea…

- O femeie este izolata la domiciliu, dupa ce in urma cu cateva zile a revenit in Romania dintr-o deplasare pe care a facut-o in China, au anunțat oficialii Directiei de Sanatate Publica Salaj.

- Studenții Universitații Transilvania din Brașov au ajuns, in aceasta dimineața, la ora 11.20, pe Aeroportul Otopeni. Aceștia veneau din China, de la un schimb de experiența. Alți 9 studenți, tot din Brașov, vor ajunge din China pe data de 3 februarie. In momentul de fața, conform procedurilor, studenții…

- Studenții Universitații Transilvania din Brașov au ajuns, in aceasta dimineața, la ora 11.20, pe Aeroportul Otopeni. Aceștia veneau din China, de la un schimb de experiența. Alți 9 studenți, tot din Brașov, vor ajunge din China pe data de 3 februarie. In momentul de fața, conform procedurilor, studenții…

- Ansamblul „Plai de Dor” și cei patru reprezentanți ai Primariei Mioveni s-au intors, astazi, din China și au avut parte de condiții speciale la primirea pe Aeroportul Otopeni. Pentru ca au venit din țara unde acționeaza coronavirusul, membrii delegației vor sta in casa 14 zile, urmand sa beneficieze…

- Membrii Ansamblului folcloric „Plai de dor” din Mioveni au sosit astazi in țara, dupa un turneu ratat in China, din cauza coronavirusului ucigas. Șefa Direcției de Sanatate Publica (DSP) Argeș, Sorina Honțaru, anunța masuri speciale pentru cei 25 de membri ai delegației din Mioveni, care s-au aflat…

- Pe rețelele de socializare au aparut zvonuri ca virusul ucigaș, provenit din China, care a creat panica in toata lumea, ar fi ajuns in Moldova. Iata cum comenteaza acest fapt Agentia Nationala pentru Sanatate Publica.

- Medicii de familie din judetul Tulcea au efectuat aproape 70% din vaccinurile antigripale gratuite acordate de Ministerul Sanatatii pentru imunizarea populatiei incadrata in grupele de risc, a declarat joi, pentru AGERPRES, directoarea Directiei de Sanatate Publica (DSP), Mihaela Nicolau, potrivit…