- Premierul interimar Ludovic Orban a afirmat, joi seara, ca trebuie pregatite spitalele care au sectii de terapie intensa si capacitatea de a asigura tratament pentru a putea face fata unei eventuale cresteri a numarului de pacienti infectati cu noul coronavirus. "Inca o chestie care tine de pregatirea…

- Directiile de Sanatate Publica sunt sunt vitale in demersul autoritatilor de a combate raspandirea infectiilor cu noul coronavirus, astfel incat este de neacceptat ca anumiti sefi ai unor asemenea institututii sa fie in concediu medical de o luna, in plina epidemie, a afirmat premierul Ludovic Orban.

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, a aprobat, marti, 10 martie, solicitarea venita din partea Departamentului pentru Situatii de Urgenta de a sprijini cu personal militar medical procedura de triaj epidemiologic de la punctele de trecere a frontierei de la granita de sud, vest si nord-vest…

- "Inca din momentele in care s-a vazut dimensiunea epidemiei, am rugat romanii din regiunile afectate sa evite orice deplasare care nu este necesara, pentru ca, la urma urmei, nu fac altceva decat sa-si puna in pericol membrii familiei, sa-si puna in pericol prietenii. Sigur, asta nu inseamna ca nu…

