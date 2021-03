Ministrul sanatatii al Ucrainei a denuntat marti o "isterie anti-vaccin" in tara sa, deplangand incetineala procesului de vaccinare impotriva COVID-19 si indemnand personalul din sistemul sanitar sa se vaccineze, informeaza AFP. Fosta republica sovietica de circa 40 de milioane de locuitori, Ucraina si-a inceput campania de imunizare pe 24 februarie, in urma majoritatii tarilor europene, si a imunizat pana acum in jur de 19.000 de persoane, in special personal medical si militari. "Nu sunt multumit de aceste cifre", in conditiile in care "se prevedea ca pana la sfarsitul saptamanii sa ajungem…