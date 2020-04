Coronavirus: Un avion cu ajutor umanitar din Rusia a aterizat la New York

Un avion incarcat cu ajutor umanitar, trimis de Rusia pentru a sprijini Statele Unite in lupta impotriva coronavirsului, a aterizat miercuri dupa-amiaza la New York, a facut cunoscut misiunea diplomatica rusa la ONU, scrie AFP.



Imagini difuzate pe contul de Twitter al misiunii au aratat motostivuitoare in timp ce descarcau cutii de carton din avionul-cargo, un Antonov-124 al fortelor aeriene ruse.

The New York Air Traffic Controller thanked the Russian pilot when this plane with medical assistance for the US landed at JFK airport.



“Rome Foxtrot Foxtrot 8460 Heavy,…