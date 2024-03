Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 70 de fosti oficiali, diplomati si ofiteri militari americani l-au indemnat miercuri pe presedintele Joe Biden sa avertizeze Israelul asupra consecintelor grave in cazul in care le refuza palestinienilor drepturile civile si nevoile de baza si extinde activitatea de colonizare in Cisiordania…

- Republica islamica nu va ezita sa raspunda la orice atac american asupra teritoriului sau, a declarat luni purtatorul de cuvant al diplomatiei iraniene, dupa ce Casa Alba nu a exclus posibilitatea de a lovi direct Iranul, relateaza France Presse, informeaza AGERPRES . SUA au efectuat vineri o serie…

- Algeria a elaborat o rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU pentru a cere o incetare a focului umanitara imediata intre Israel si Hamas, careia Statele Unite, care au drept de veto, i se opun, deoarece sustin ca ar fi utila doar militantilor palestinieni, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Proiectul,…

- Statele Unite vor raspunde la atacurile asupra militarilor sai din Orientul Mijlociu, in același timp Washingtonul nu dorește sa inceapa un razboi cu Iranul. Despre acest lucru a declarat John Kirby, coordonator pentru comunicare strategica in cadrul Consiliului de Securitate Naționala al Casei Albe.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis sambata ca i-a reiterat presedintelui american Joe Biden pozitia sa cu privire la „suveranitatea palestiniana”, insistand asupra „pretentiei” de securitate, potrivit AFP. Cei doi lideri au vorbit la telefon vineri pentru prima data in aproape o luna.…

- Seful adjunct al Consiliului prezidential din Yemen a cerut, joi, ajutor international pentru a desfasura operatiuni la sol impotriva rebelilor houthi, in sprijinul atacurilor aeriene efectuate impotriva lor de catre Statele Unite, noteaza AFP, citat de Agerpres.Rebelii si-au intensificat in ultimele…

- Statele membre au cerut miercuri rebelilor houthi din Yemen sa opreasca atacurile asupra navelor comerciale din Marea Rosie si Golful Aden, spunand ca acestea ameninta stabilitatea regionala si aprovizionarea globala cu alimente, relateaza Reuters, citeaza Agerpres.In cadrul primei sedinte oficiale…

- Tancurile armatei israeliene au inaintat joi, 28 decembrie, adanc in interiorul unui oras din partea centrala a Fasiei Gaza, dupa mai multe zile de bombardamente neincetate care au fortat zeci de mii de palestinieni deja stramutati sa fuga intr-un nou exod, scrie Agerpres preluand Reuters.Oamenii care…