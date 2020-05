Stiri pe aceeasi tema

- Teatrele de pe Broadway au decis sa extinda pana pe 6 septembrie perioada in care vor ramane inchise din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat marti reprezentantii asociatiei Broadway League, citati de Reuters, potrivit Agerpres.

- Alerta la gruparea germana de fotbal FC Koln, dupa ce trei angajati ai clubului au fost testati pozitiv la coronavirus, noteaza Reuters.Rezultatul a venit, vineri seara, dupa ce tot lotul de jucatori, dar și personalul tehnic a fost testat pentru Covid-19. Oficialii FC Koln, club aflat pe locul 10 in…

- Trump va parcurge cei 40 de kilometri intre Casa Alba si Camp David vineri seara, potrivit programului dat publicitatii joi noapte de administratia SUA. In program nu este precizat cat timp va sta Trump la Camp David. Presedintele american a tinut conferinte de presa zilnice la Casa Alba pentru a sublinia…

- Doctorii din New York au observat tot mai multe cazuri de pacienti de 30 sau 40 de ani care sufera atacuri cerebrale vasculare cauzate de COVID-19, unii dintre ei neavand alte simptome ale bolii, relateaza CNN si Reuters.

- Teatrele de pe Broadway vor ramane inchise inca doua luni pana la 7 iunie, in conditiile in care pandemia de coronavirus ar putea determina suspendarea restului sezonului in asa numita Mecca a teatrului din New York, relateaza joi EFE. "Principala noastra prioritate ramane sanatatea si bunastarea publica…

- Teatrele de pe Broadway vor ramane inchise pana pe 7 iunie, a anuntat Broadway League, dupa ce, initial, a spus ca spectacolele vor fi reluate pe 13 aprilie.Avand in vedere ca orasul New York este inca centrul epidemiei de Covid-19 din Statele Unite, aceasta decizie era asteptata, potrivit…

- Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a declarat ca fratele sau Chris Cuomo, angajat al CNN, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, in timp ce numarul de cazuri continua sa creasca rapid si cel al deceselor a depasit 1.500 in acest stat, relateaza Reuters.''Fratele meu Chris…

- Ministrul sanatatii din Slovenia, Ales Sabeder, a interzis toate evenimentele publice desfasurate in spatii inchise cu peste 500 de participanti din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat sambata seara intr-un comunicat institutia de resort, transmite Reuters. Interdictia ramane in vigoare cata vreme…