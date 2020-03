Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a anuntat marti ca autoritatile federale vor emite recomandari in urmatoarele 24 de ore vizand oprirea raspandirii coronavirusului in cele patru state cel mai puternic afectate de epidemie, relateaza Reuters. ''In urmatoarele 24 de ore, vom lucra…

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat luni seara ca nu stie daca Donald Trump a fost testat pentru coronavirus, in contextul in care mai multi congresmeni republicani apropiati ai presedintelui SUA au fost expusi la virus, dintre care unii au fost ulterior in contact cu liderul administratiei…

- Facebook Inc a confirmat joi ca un contractant dintr-un birou din Seattle, Statele Unite, a fost diagnosticat cu coronavirus, gigantul din domeniul social media precizand ca sediul respectiv va fi inchis pana la data de 9 martie, informeaza Reuters. ”Un contractant cu sediul in biroul nostru din Stadium…

- Pana in vara au putea fi creat un tratament medical impotriva noului coronavirus, a afirmat vicepresedintele american Mike Pence, care coordoneaza lupta impotriva epidemiei in SUA, informeaza...

- Un tratament medical impotriva noului coronavirus ar putea fi creat "pana in vara sau la inceputul toamnei", a afirmat vicepresedintele american Mike Pence, care coordoneaza lupta impotriva epidemiei in SUA, informeaza AFP. "Tratamentele terapeutice pentru ajutorarea oamenilor care contacteaza…

- Presedintele american Donald Trump l-a desemnat miercuri pe vicepresedintele Mike Pence sa coordoneze lupta impotriva noului coronavirus in Statele Unite, relateaza AFP si Reuters. "Il numesc pe Mike Pence responsabil" cu raspunsul american la epidemie, a declarat Trump, adaugand ca vicepresedintele…

- Presedintele Donald Trump ii transmite președintelui Chinei, intr-un mesaj pe Twitter, mulțumirile sale pentru eforturile pe care țara sa le depune pentru a controla situția critica provocata de epidemia cu coronavirus, informeaza Reuters...

- Donald Trump va participa vineri, la Washington, la ''Marsul pentru viata'' si va deveni astfel primul presedinte american ce se va alatura acestui eveniment impotriva dreptului la avort, informeaza joi AFP, citata de Agerpres."Presedintele Donald Trump va fi primul presedinte din istorie ce va participa…