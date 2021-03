Coronavirus: Serbia înăspreşte restricţiile, în timp ce spitalele sunt pline cu pacienţi infectaţi Serbia inaspreste masurile impotriva raspandiri coronavirusului, in timp ce spitalele sunt pline cu pacienti infectati cu COVID-19, relateaza dpa. Magazinele, restaurantele, punctele si locatiile de servire vor fi inchise cel putin cinci zile incepand de miercuri, a afirmat premierul Ana Brnabic, citata de presa sarba dupa o reuniune a echipei guvernamentale de gestionare a crizelor. Numai magazinele alimentare, farmaciile si benzinariile sunt scutite de aceste masuri. Restrictii similare au fost deja in vigoare in ultimele trei weekend-uri. Managerii de spitale si medicii au cerut recent ca masurile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

