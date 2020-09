Coronavirus: România a trecut de 120.000 de cazuri. Încă 54 de oameni infectați au murit Inca 1.552 de persoane au fost diagnosticate cu coronavirus in ultimele 24 de ore, conform datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Romania a trecut, sambata, pragul de 120.000 de infectari. De asemenea, 54 de persoane care au contactat virusul au decedat, trei dintre ele neavand alte boli. Pana astazi, in Romania au fost confirmate 121.235 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 97.554 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.552 de cazuri noi de persoane infectate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

