- Regatul Unit a inregistrat 786 de noi decese ale unor persoane contaminate cu noul coronavirus in 24 de ore, un nou record care ridica la peste 6.000 numarul mortilor de COVID-19 din tara, au anuntat marti autoritatile britanice, relateaza AFP si Reuters. In total, 6.159 de pacienti au murit in spitale…

- Un copil de numai 5 ani din Marea Britanie a murit din cauza infectiei cu COVID - 19. Este cea mai tanara victima din regat, intr-o zi neagra in care numarul mortilor a ajuns la 708, potrivit Mediafax.Medicii spun ca baiatul avea si alte probleme de sanatate. 40 dintre cei care au murit astazi…

- Varful epidemiei de coronavirus ar putea fi inregistrat de Paște, in Marea Britanie, adica in aproximativ doua saptamani. Apoi, numarul cazurilor ar urma sa scada daca oamenii respecta masurile de distanțare sociala, spun experții. Regatul Unit a raportat pana acum peste 22 de mii de infectari și…

- Ministrul Sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anuntat vineri pe Twitter ca a fost la randul sau testat pozitiv cu coronavirus si ca s-a autoizolat acasa, avand simptome usoare, relateaza Reuters si dpa. "Am fost sfatuit de medici sa ma testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv",…

- Bilantul pandemiei noului coronavirus in Regatul Unit a crescut la 463 de morti – cu 41 mai multi intr-o zi – a anuntat Guvernul lui Boris Johnson, relateaza Reuters, conform news.ro. Numarul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut de la 8.077 – cat era marti la 9.529 miercuri, a precizat intr-un…

- Premierul britanic Boris Johnson a decis amanarea cu un an a alegerilor locale si municipale din Anglia, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, a anuntat biroul premierului, transmite Reuters. Decizia premierului britanic vine la o zi dupa ce Comisia electorala britanica a atentionat ca alegerile…

- Regatul Unit trebuie sa reduca salariul minim pentru imigranti la 25.600 de lire anual pentru a sprijini ocuparea locurilor de munca dupa Brexit, arata un raport al Comitetului de Consultanta pentru Migratie (MAC), organizatie independenta care acorda consultanta guvernului de la Londra.Odata cu retragerea…