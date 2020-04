Coronavirus: Refugiaţi din estul Germaniei produc măşti pentru pensionari Refugiati din orasul Jueterbog, estul Germaniei, cos masti pentru pensionarii dintr-un camin de batrâni unde exista o lipsa a acestor masti de protectie pentru persoanele în vârsta mai predispuse riscului de infectie cu coronavirus, relateaza Reuters miercuri.



Refugiatul iranian Babak Barz, care a condus un atelier de croitorie timp de sase ani în Teheran, a declarat ca vrea sa-si foloseasca experienta pentru a fi de folos. "M-am gândit, am experienta cu acest gen de munca, asa ca pot ajuta si eu", a mai spus Barz.



