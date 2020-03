Materialele medicale licitate in comun de statele UE nu vor sosi la inceputul lunii aprilie, cum promisese presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ci vor incepe sa fie disponibile ''in cateva saptamani'', a anuntat marti executivul comunitar, relateaza agentia EFE.



''Unele dintre echipamente, in functie de specificatiile contractelor, vor putea fi disponibile in cateva saptamani din momentul in care statele membre semneaza contractele cu furnizorii'', a precizat la conferinta zilnica de presa purtatorul de cuvant comunitar Stefan de Keersmaecker.…