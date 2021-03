Presedintele american Joe Biden si apropiatii sai incep saptamana aceasta un turneu prin Statele Unite pentru a promova pachetul de stimulente economice in valoare de 1900 de miliarde de dolari pentru atenuarea efectelor epidemiei de coronavirus, transmite Reuters. Biden si mai multi sustinatori, printre care sotia sa, Jill, si vicepresedinta Kamala Harris, vor vizita state importante politic, intr-un demers denumit de Casa Alba "Help is Here Tour" (Turneul A sosit ajutorul). Dintre masuri se remarca cecul de 1400 de dolari care va fi primit de aproape toate familiile americane. "Am promis poporului…