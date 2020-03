Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat ca este impotriva inchiderii frontierelor, masura luata deja de cateva state comunitare pentru a-și proteja cetațenii de pandemia...

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri seara ca isi anuleaza vizita prevazuta joi in Grecia, pentru a se concentra pe raspunsul la pandemia de coronavirus, transmite AFP, potrivit Agerpres.'Data fiind situatia in evolutie in Europa cu privire la COVID-19 si…

- Coronavirus: "Comisia va folosi toate instrumentele pe care le are la dispozitie pentru a se asigura ca economia Europei trece cu bine prin acest moment" /romania/file/1png_ro1.png In cadrul videoconferintei cu liderii UE din 10 martie in care s-a discutat epidemia de COVID-19, Comisia a primit mandat…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dat asigurari marti ca va utiliza ''toate instrumentele disponibile'' pentru a sustine economia tarilor afectate de epidemia provocata de noul coronavirus, anuntand crearea unui fond special ca raspuns la epidemie, relateaza AFP…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a cerut luni statelor membre sa ajunga la un compromis cu privire la bugetul Uniunii Europene pentru 2021-2027, pe fondul crizelor pe care le intampina blocul comunitar, informeaza DPA potriit Agerpres. Uniunea Europeana trebuie sa gaseasca solutii…

Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a cerut luni statelor membre sa ajunga la un compromis cu privire la bugetul Uniunii Europene pentru 2021-2027, pe fondul crizelor pe care le intampina blocul comunitar, informeaza DPA. Uniunea Europeana trebuie sa gaseasca solutii…

- Preedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat ridicarea niveului de risc privind noul coronavirus de la moderat la ridicat, in Uniunea Europeana potrivit AFP si Reuters citate de Agerpres.Von der Leyen a facut aceasta afirmatie intr-o conferinta de presa alaturi de comisarii…

- Comisia Europeana vrea sa intensifice lupta impotriva cancerului, in contextul in care unul din patru decese in UE este cauzat de aceasta boala, conform unei statistici facute publice marti cu ocazia Zilei Mondiale de lupta impotriva cancerului, relateaza DPA. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von…