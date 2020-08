Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez Jean Castex a inasprit marti tonul in contextul unei ''situatii epidemiologice care evolueaza intr-un sens rau'' si a anuntat o intensificare a controalelor pentru respectarea masurilor de prevenire a raspandirii noului coronavirus, o noua masura pe care o solicita fiind purtarea obligatorie…

- "Daca ne uitam la evolutia in ultimele doua saptamani, putem constata ca am reusit sa oprim cresterea. Este un lucru extrem de important. Cresterea este extrem de mica la numarul de cazuri, iar daca luam pe saptamani exista clar o limitare clara a raspandirii virusului", a afirmat Ludovic Orban.…

- Premierul francez Jean Castex a anuntat vineri introducerea testelor obligatorii pentru calatorii care sosesc in Franta din 16 tari din afara Uniunii Europene, in care rata infectiilor cu COVID-19 este considerata ridicata, intre care SUA si Algeria, precum si o generalizare a testelor la sosirea in…

- Medicul infectat cu coronavirus povesteste ca sufera si de hepatita cronica autoimuna. Acesta a stat internat in spital timp de cinci saptamani si nici acum, cand a ajuns acasa, nu este complet vindecat. "De 20 de ani am hepatita cronica autoimuna, pentru care iau tratament cu medicamente…

- Premierul Ludovic Orban le cere romanilor sa respecte regulile si sa se protejeze in contextul in care riscul de transmitere a noului coronavirus in comunitate a crescut semnificativ. "Odata cu masurile de relaxare, chiar daca noi le-am luat intr-o cadenta bine gandita, pas cu pas, treptat, numarul…

- Ludovic Orban este extrem de drastic cu impunerea masurilor de protecție in masa și susține ca cei care nu respecta protecția trebuie neaparat sa fie sancționați conform legii deoarece sunt un factor de risc pentru intreaga lume. „A nu respecta regulile inseamna a ii pune in pericol pe ceilalti". Premierul…

- Administratia locala a impus o serie de reguli stricte de acces in zona ghiseelor, insa asta nu i-a impiedicat pe oameni sa se inghesuie la intrare „ca-n vremurile bune”. Galatenii sunt sfatuiti sa apeleze la plata online (prin ghiseul.ro) unde se dau aceleasi reduceri ca la plata clasica.