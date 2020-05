Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a acordat permisiunea premierului Boris Johnson sa faca miscare in gradinile Palatului Buckingham, relateaza miercuri ziarul The Telegraph, citat de dpa. Exercitiile fizice fac parte din eforturile premierului britanic de a-si continua recuperarea dupa infectarea…

- Sefa guvernului neozeelandez Jacinda Ardern i-a trimis un mesaj personal infirmierei care l-ar fi ajutat pe premierul britanic Boris Johnson sa se recupereze dupa COVID-19, informeaza luni dpa. In cadrul conferintei sale zilnice de presa, luni, Ardern a declarat ca a incercat sa o contacteze pe infirmiera…

- Premierul britanic Boris Johnson, spitalizat duminica dupa zece zile de izolare in urma infectarii cu coronavirus, va mai ramane internat, a anuntat luni purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters. 'Prim-ministrul s-a simtit bine noaptea trecuta la spitalul (St.) Thomas din Londra si este bine dispus.…

- Prințul Charles al marii Britanii a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus. De asemenea și soția prințului a fost diagnosticata pozitiv, informeaza The Guardian. Prințul Charles are 71 de ani, iar conform primelor date prezinta simptome ușoare de coronavirus. Regina Elisabeta a II-a nu se afla…

- Printesa Beatrice, una dintre nepoatele reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, si-a restrans planurile de nunta si a anulat o receptie planificata sa aiba loc la Palatul Buckingham din cauza pandemiei cauzate de noul coronavirus, a anuntat miercuri familia regala britanica, citata de Reuters,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a anulat petrecerile anuale pe care le organizeaza in fiecare primavara in gradinile Palatului Buckingham si va parasi Londra mai devreme decat o facea de obicei in aceasta parte a anului, urmand sa se retraga timp de cateva saptamani

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost evacuata preventiv din Palatul Buckingham, situat in centrul Londrei, si transferata la Castelul Windsor pentru a evita contactul cu prea multe persoane din exterior, relateaza online ziarul spaniol ABC. La 93 de ani, regina pare sa aiba…