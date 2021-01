Austria, Danemarca, Grecia si Republica Ceha au cerut inaintea summitului european de joi ca Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) sa accelereze aprobarea vaccinurilor anti-COVID-19, mai ales cel produs de AstraZeneca/Oxford, care este mai usor de stocat decat cele folosite in prezent in UE, respectiv Pfizer/BioNtech si Moderna, relateaza agentia EFE.



Premierii celor patru tari i-au transmis presedintelui Consiliului European, Charles Michel, o scrisoare in care subliniaza ca ''fiecare zi conteaza pentru a salva vieti'' si ii cer ca liderii statelor UE sa trimita…