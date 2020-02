Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a cerut miercuri statelor membre sa-si coordoneze raspunsurile la raspandirea coronavirusului si sa evite abordarile divergente, transmit Reuters si AFP. 'Toate statele membre trebuie sa ne informeze despre planurile lor de pregatire', a spus comisarul european pentru sanatate,…

- Intrebat daca exista cazuri nedeclarate sau ascunse de coronavirus in Romania, Raed Arafat a raspuns ferm:”Exclus! O țara care ascunde infecțiile cu coronavirus și nu le anunța public va fi foarte condamnata pe plan internațional. Nu poți sa spui ca ascunzi cateva cazuri in Romania ca nu ai vrut sa…

- \"\"Nu am primit nicio notificare despre intentia de introducere a unor masuri de control la frontiere determinate de COVID-19, dar dorim sa initiem proactiv o discutie cu statele membre, intrucat situatia este una dinamica, ea ar putea evolua si dorim sa promovam o abordare coordonata privind orice…

- ​Vodafone va elimina echipamentele furnizate de Huawei din retelele sale de baza de telefonie mobila din Europa, dupa ce Marea Britanie a decis sa restrictioneze rolul companiei chineze în dezvoltarea 5G, transmite Reuters, citata de Agerpres. "Am decis acum, ca rezultat al precizarilor Comisiei…

- Delegatia Romaniei condusa de Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a participat astazi, in Parlamentul European, la evenimentul de lansare a consultarii publice asupra Planului European de lupta impotriva cancerului EBCP ndash; Accesul la ingrijiri oncologice in Europa, organizat…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat duminica seara ca planul Comisiei Europene pentru trecerea la energie nepoluanta conține decizii „idioate” care ar putea duce la ieșirea unor state din UE și ca cea mai proasta veste este ca Romania ar trebui in 2050 sa nu mai foloseasca gaze.Traian…

- Sprijinirea companiei Tarom Foto gov.ro Guvernul a aprobat în sedinta de joi, printr-un memorandum, un ajutor pentru salvarea companiei Tarom, în valoare de 195 de milioane de lei. Fara acesti bani, Tarom nu si-ar mai fi putut finanta activitatea, începând cu…

- In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 279 L din data de 31 octombrie 2019 au fost publicate Regulamentele delegate (UE) nr. 1.827, nr. 1828, nr. 1829 și nr. 1830 ale Comisiei Europene de modificare a Directivelor 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE și 2009/81/CE, ale Parlamentului European și ale…