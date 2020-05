Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a criticat joi lipsa de leadership in ceea ce priveste raspunsul la coronavirus si solidaritatea redusa demonstrata de marile puteri la adresa tarilor mai defavorizate, informeaza EFE.



"Sunt deosebit de ingrijorat de lipsa de solidaritate fata de tarile in curs de dezvoltare, atat in ceea ce priveste echipamentul pentru a raspunde pandemiei de COVID-19, care se poate extinde la fel ca un incendiu, cat si pentru a infrunta impactul dramatic de ordin social si economic", a declarat Guterres intr-o conferinta de presa online.



In…