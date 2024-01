Stiri pe aceeasi tema

- SUA au suspendat finanțarea pentru Agenția ONU pentru Refugiatii Palestinieni, UNRWA, din cauza acuzațiilor de implicare a personalului acesteia in atacurile Hamas din 7 octombrie, informeaza Rador Radio Romania.UNRWA a concediat mai multe persoane și a ordonat o ancheta cu privire la informațiile…

- Ministrul iranian de Externe, Hossein Amirabdollahian, a transmis miercuri ca atacurile impotriva Israelului și a intereselor acestuia din partea „Axei Rezistenței” se vor opri daca razboiul din Gaza inceteaza, avertizand ca conflictul ar putea accentua tensiunile in Orientul Mijlociu, conform Reuters,…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,90 dolari, sau cu 2,5%, la 78,02 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 1,91 dolari, sau cu2,7%, la 72,68 dolari pe baril. Ambele benchmark-uri au crescut in timpul tranzactiilor cu peste 2 dolari,…

- Guvernul israelian l-a acuzat pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres, ca este de partea Hamas, in contextul in care inaltul oficial portughez a cerut o incetare a focului in Gaza.Apelul lui “Guterres de a se alia cu Hamas si de a cere incetarea focului ii dezonoreaza pozitia”, a scris ministrul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a adresat Consiliului de securitate al ONU o scrisoare in care estimeaza ca razboiul actual dintre Israel și mișcarea Hamas „provoaca o catastrofa din care Fașia Gaza „nu se va reface niciodata”. In scrisoarea sa, citata de BBC, Antonio Guterres subliniaza…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a facut miercuri o mișcare rara, avertizand in mod oficial Consiliul de Securitate cu privire la o amenințare globala din cauza razboiului din Gaza, relateaza Reuters.Statele Unite, una dintre cele cinci puteri cu drept…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a facut miercuri o mișcare rara, avertizand in mod oficial Consiliul de Securitate cu privire la o amenințare globala din cauza razboiului din Gaza, relateaza Reuters.Statele Unite, una dintre cele cinci puteri cu drept…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, „nu merita” sa conduca Natiunile Unite, pentru ca „nu a promovat niciun proces de pace in regiune”, a afirmat marti ministrul de externe israelian, Eli Cohen.