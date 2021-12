Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat de oameni de stiinta din Africa de Sud sugereaza ca infectia provocata de varianta Omicron a noului coronavirus imbunatateste capacitatea sistemului imunitar de a neutraliza varianta Delta, informeaza Reuters.

- Oamenii de știința din Africa de Sud susțin ca infecția cu Omicron sporește imunitatea neutralizanta impotriva variantei Delta a coronavirusului. Studiul facut de sud-africani (neevaluat inca de cercetatorii oamenii de știința independenți) arata ca persoanele infectate cu Omicron, in special cele vaccinate,…

- Riscul de internare in spital al celor infectați cu varianta Omicron a coronavirusului este cu 40% pana la 45% mai mic decat in cazul pacienților cu varianta Delta, potrivit unui studiu realizat de Imperial College din Londra, citat de Reuters. “In general, am gasit indicii ale unei reduceri a riscului…

- Un studiu realizat de Imperial College din Londra a constatat ca riscul de internare in spital al persoanelor infectate cu varianta Omicron a coronavirusului este cu 40% pana la 45% mai mic decat in cazul pacienților cu varianta Delta, informeaza Reuters, citat de HotNews.ro . Cercetatorii au dat publicitații…

- Un studiu realizat in Africa de Sud sugereaza riscuri mai mici de spitalizare si de a dezvolta forme grave de COVID-19 pentru persoanele infectate cu varianta Omicron a noului coronavirus in comparatie cu riscurile echivalente cauzate de varianta Delta, insa autorii cercetarii considera ca acest…

- Cercetatorii israelieni au anuntat sambata ca schema de imunizare bazata pe trei doze de vaccin anti-COVID-19 Pfizer-BioNTech asigura o protectie importanta impotriva noii variante Omicron a virusului SARS-CoV-2, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Descoperirea facuta de cercetatorii israelieni…

- A treia doza de vaccin anti-COVID-19 (doza ”booster”) ofera o protectie de 70-75% impotriva formei usoare de COVID-19 provocate de varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2, a anuntat vineri Agentia de securitate sanitara din Marea Britanie (UK Health Security Agency), in ziua in care aceasta tara…

- Companiile Pfizer BioNTech, Moderna si Johnson amp; Johnson au inceput sa lucreze la vaccinuri anti COVID 19 care vizeaza varianta Omicron a noului coronavirus.Serurile vor fi produse daca se va dovedi ca cele actuale nu sunt eficiente impotriva acestei noi variante, semnalata saptamana trecuta de Africa…