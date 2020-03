Valabilitatea voucherelor de vacanta va fi prelungita

Guvernul discuta, in sedinta de joi, prelungirea valabilitatii voucherelor de vacanta care ar expira in luna mai. Premierul Ludovic Orban a afirmat ca spera in limitarea pandemiei pana in vara, astfel incat, in sezonul estival, turismul sa se poata relansa. Guvernul discuta, in sedinta de joi,… [citeste mai departe]