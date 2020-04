Coronavirus. Noi decese confirmate. Numărul total a ajuns la 148 Alți doi romani, un barbat din Galați și o femeie din Giurgiu, au murit infectați cu noul coronavirus, numarul total al deceselor inregistrate in Romania ajungand astfel la 148. “Deces 147: Barbat, 82 ani din Caminul de batrani, jud. Galați. Data confirmarii: 03.04.2020. Data internarii: 03.04.2020 – BoIi Infecțioase -ATI. Data deces: 04.04.2020. Comorbiditați: demența, The post Coronavirus. Noi decese confirmate. Numarul total a ajuns la 148 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat duminica la pranz decesul a inca doua persoane, una din Galați, cealalta din Giurgiu, pe fondul infecției cu Covid-19. Numarul total al victimelor a ajuns la 148 in Romania. Deces 147 – Barbat, 82 ani din Caminul de batrani, jud. Galați. Data confirmarii:…

- In cursul dimineții de astazi, 5 aprilie 2020, au fost inregistrate 2 noi decese, cauzate de infecția cu COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 148. – Deces 147 Barbat, 82 ani din Caminul de batrani, jud. Galați. Data confirmarii: 03.04.2020. Data internarii: 03.04.2020 – BoIi Infecțioase…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat al 44-lea deces provocat de COVID-19. Este vorba despre un barbat de 74 de ani, care avea Hipertensiune arteriala și Diabet zaharat tip II insulino -dependent. „Barbat, 74 de ani, jud. Satu Mare. In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID…

- Grupul de Comunicare Strategica a facut public, duminica, noul “bilanț” al persoanelor infectate cu noul coronavirus. Astfel, pana duminica, 29 martie, ora 13.00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.760 de…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, joi seara, inca 4 decese confirmate cu COVID-19. Numarul total al morților din cauza noului tip de coronavirus a ajuns la 22 in Romania. „19. Barbat, 56 ani, din judetul Dambovita, hemodializat la un Centru de dializa, internat inițial la Spitalul de Urgența…

- Al optulea deces al unui pacient infectat cu noul tip de coronavirus a fost inregistrat in Romania luni dimineața. Este vorba despre un barbat in varsta de 70 ani, internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova, confirmat pozitiv in data de 19.03.2020. Pacientul a sosit pe data de 07.03.2020…

- Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și externate (51 la Timișoara, 17 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și…

- Sa nu creada lumea ca numarul cazurilor confirmate de coronavirus in Romania arata ca atatea sunt, a atras atenția Raed Arafat, la Antena 3, unde a vorbit despre pandemia de COVID 19. ”La acest moment toți trebuie sa stea sa se gandeasca. Vom trece prin perioade grele. Romania nu este o țara care sta…