Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Angela Merkel a avertizat joi camera inferioara a parlamentului de la Berlin ca Germania se confrunta cu 'o situatie dramatica', deoarece numarul de cazuri de coronavirus 'creste abrupt', informeaza dpa si Reuters. Institutul Robert Koch a anuntat joi 16.774 de cazuri noi…

- Germania - la fel ca restul tarilor europene - se confrunta, de mai multe saptamani, cu o crestere puternica a infectiilor cu covid-19. In urma intensificarii epidemiei, autoritatile germane si-au inasprit masurile impotriva pandemiei, adoptand interdictii cu privire la adunari. Restrictii locale au…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat vineri ca a convenit impreuna cu primarii din cele mai mari 11 orase ale Germaniei sa fie impuse restrictii antiepidemice mai stricte daca se depaseste la nivel local pragul de 50 de noi cazuri de COVID-19 la 100.000 de locuitori in decurs de o saptamana, potrivit…

- Cancelarul german Angela Merkel le-a spus luni liderilor Uniunii Crestin-Democrate (CDU) ca infectarile cu COVID-19 ar putea atinge 19.200 de cazuri zilnic in tara daca tendinta actuala continua, insa a subliniat ca economia trebuie sa continue sa functioneze, informeaza ziarul Bild, relateaza Reuters…

- Scaderea TVA in Germania a dus inflația pe teritoriu negativ, pentru prima data in ultimii patru ani. ”Pericolul deflationist este mai amenintator decat cel inflationist" Preturile de consum in Germania au coborat in teritoriul negativ in luna august, pentru prima data in ultimii patru ani,…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca se asteapta la o evolutie a pandemiei de COVID-19 „inca si mai dificila” in lunile de toamna si iarna, scrie Agerpres.Cancelarul german a promis, insa, ca guvernul ei va avea ca prioritate bunastarea societatii in ansamblu.„Va trebui sa traim cu acest…

- Cancelarul german Angela Merkel a spus vineri ca se asteapta ca in lunile de toamna si iarna pandemia de COVID-19 sa aiba o evolutie „inca si mai dificila“. Aceasta a promis ca guvernul ei va avea ca prioritate bunastarea societatii in ansamblu, potrivit Reuters. „Va trebui sa traim cu acest virus inca…

- 1.510 de noi cazuri de infectare cu COVID-19 s-au inregistrat in ultimele 24 de ore in Germania. Acesta este cel mai mare numar zilnic raportat din luna mai pana acum, relateaza Agerpres.Odata cunoua raportare, numarul total al persoanelor infectate ajunge la 226.914, intimp ce 9.243 de persoane au…