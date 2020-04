Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul parcurilor nationale din SUA a anuntat miercuri, in cadrul masurilor de protectie impotriva pandemiei de coronavirus, inchiderea imediata a Marelui Canion, importanta destinatie turistica din Arizona, vizitat in fiecare an de milioane de turisti, informeaza joi AFP potrivit Agerpres. Autoritatile…

- Autoritatile române au decis sa plaseze în carantina totala municipiul Suceava si alte opt comune din apropiere. O astfel de masura s-ar putea lua si la Cetan, acolo unde exista mai multe cazuri de persoane pozitive la noul coronavirus. Prima persoana infectata din Cetan este un…

- Argentina si-a inchis complet frontierele vineri - chiar si pentru propriii cetateni - in incercarea de a contracara raspandirea epidemiei de coronavirus, informeaza dpa, potrivit AGERPRES.Guvernul a anuntat ca masura va dura pana miercuri. Citește și: Ludovic Orban a comis-o: ‘Am discutat…

- Parlamentul britanic se pregateste sa fie inchis miercuri - pe o perioada de o luna -, iar deputatii sunt trimisi acasa cu o saptamana mai devreme in vacanta de Paste, din cauza pandemiei noului coronavirus, relateaza AFP.

- Boris Johnson, premierul britanic, a instituit luni o izolare a populatiei Regatului Unit, pe o perioada de cel putin trei saptamani - si a dispus sa se inchida toate magazinele si serviciile neesentiale. "Parlamentul trebuie, evident, sa dea un exemplu", a apreciat un deputat conservator,…

- Ion Țiriac (80 de ani) a primit o lovitura grea dupa decizia luata de ATP și WTA de a prelungi suspendarea turneelor din aceasta primavara din cauza pandemiei de coronavirus. Printre acestea se regasește și turneul de la Madrid, al carui patron este Țiriac. Ion Țiriac, fostul tenismen, este patronul…

- Mai multe state din lume au declarat stare de urgenta din cauza noului coronavirus si urmeaza sa isi inchida temporar frontierele incepand de maine.Spania urmeaza sa isi inchida de maine frontierele, masura similara cu cele luate de Italia, care la momentul de fata este cea mai afectata tara…

- Autoritațile din Buzau au decis suspendarea cursurilor, incepand de marți, la Colegiul Național „B.P. Hașdeu” dupa ce, in urma anchetei epidemiologice, s-a stabilit ca un elev a intrat in contact cu...