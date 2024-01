Anul Nou Chinezesc începe… furtunos! Meteorologii chinezi au prognozat o serie de furtuni de iarna persistente si pe arii extinse, care vor coincide cu perioada de calatorii ocazionate de Anul Nou Chinezesc, ceea ce ar putea conduce la perturbari majore in transporturi, a transmis EFE, preluata de Agerpres. Furtunile, despre care meteorologii se asteapta sa fie cele mai lungi din sezonul de iarna, vor afecta zone intinse din provinciile centrale si estice Henan, Shandong si Hubei, conform cotidianului Global Times. Potrivit prognozelor, furtuna va lovi intre 31 ianuarie si 5 februarie, chiar in perioada cu cel mai mare numar de calatorii… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

