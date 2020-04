Stiri pe aceeasi tema

- Petrecerea a fost intrerupta de jandarmi, care i-au avertizat ca incalca regulile de izolare și ca se afla intr-o zona de agrement inchisa pe perioada pandemiei. Dupa ce i-au legitimat, jandarmii le-au pus in vedere sa paraseasca zona imediat și sa mearga acasa, iar petrecareții au promis ca vor…

- Primul zbor intre București și London Stansted va ateriza joi, 16 aprilie, aducand in Marea Britanie aproximativ 180 de lucratori pentru fermele britanice. Avionul este primul dintre cele șase care vor ateriza in perioada urmatoare pentru a asigura muncitori pe terenurile agricole britanice, scrie…

- Regatul Unit a inregistrat 938 de morti din cauza noului coronavirus in 24 de ore, bilantul total al pandemiei ridicandu-se la peste 7.000 de decese, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii, citat de AFP si Reuters. In total, COVID-19 a provocat in Regatul Unit moartea a 7.097 de persoane, potrivit…

- Regatul Unit a inregistrat 786 de noi decese ale unor persoane contaminate cu noul coronavirus in 24 de ore, un nou record care ridica la peste 6.000 numarul mortilor de COVID-19 din tara, au anuntat marti autoritatile britanice, relateaza AFP si Reuters. In total, 6.159 de pacienti au murit in spitale…

- Regatul Unit a inregistrat 786 de noi decese ale unor persoane contaminate cu noul coronavirus in 24 de ore, un nou record care ridica la peste 6.000 numarul mortilor de COVID-19 din tara, au anuntat marti autoritatile britanice, relateaza AFP si Reuters.In total, 6.159 de pacienti au murit…

- Nelu Tatatru, secretar de stat din Ministerul Sanatații, a declarat, marți, ca ia in calcul desemnarea unei maternitați care sa preia persoane infectate cu coronavirus.„Facem, in aceasta dimineața și analiza pentru a desemna o maternitate care sa preia persoane cu coronavirus”, a spus Nelu Tataru la…

- Incepand de luni, Spitalul Colentina va trata doar bolnavii de Covid -19, anunța Realitatea PLUS. Masura a fost luata ca urmare a extinderii imbolnavirilor la nivelul Romaniei, astfel incat și alte spitale vor fi puse in aceeași situație, daca boala continua sa faca victime.Secretarul de stat Horațiu…

- O descriere cu lumini și umbre a sistemului german de sanatate facuta de un medic roman care lucreaza destul de aproape de zona roșie.”Va minunați de rata mica a mortalitații COVID-19 aici”, spune un medic roman stabilit in Germania. Motivul? ”Pacienții sunt luați foarte in serios.”. Dar, in același…