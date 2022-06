Stiri pe aceeasi tema

- Israelul, care se confrunta in ultimele saptamani cu o crestere exponentiala a numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, a raportat luni peste 10.000 de cazuri de COVID-19. In acest context, Guvernul ia in calcul reintroducerea unor restrictii, scrie EFE preluat[ de Agerpres.

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 681 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, cu 359 mai multe fața de ziua anterioara, potrivit bilanțului anunțat de autoritați.La ora 13.00, Ministerul Sanatații va comunica bilanțul actualizat al imbolnavirilor de COVID, al deceselor și al pacienților…

- 155 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate inultimele 24 de ore in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri trei sunt asociate cu contact in afara țarii, din Ucraina (trei refugiați), anunța Ministerul Sanatații.

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.067 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, cu 1.041 mai multe fața de ziua anterioara, potrivit ultimului bilanț anunțat de autoritați. La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese…

- Peste 4.000 de cazuri noi de infectare cu SARS-COV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, o treime dintre acestea fiind confirmate in București, Cluj și Timișoara, a anunțat, ministrul Sanatații. Ministrul Alexandru Rafila subliniaza ca in orașele mari se inregistreaza o circulație mai mare a…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, ca monitorizeaza cresterea numarului de cazuri, dar acest lucru nu este ceva iesit din comun, fiind un trend la nivelul intregii Uniuni Europene. Cele ai multe cazuri apar, ca de obicei, in orasele mari, unde mobilitatea populatiei este…

- In Romania au fost inregistrate 5.140 de cazuri noi de Covid-19, dublu fața de ziua precedenta. Dintre acestea, 436 sunt din Timiș. Au fost raportate și doua decese. Este prima creștere atat de insemnata de la relaxarea masurilor din 9 martie.