Mai multe proteste au fost organizate sambata in statele New Hampshire, Maryland si Texas in care manifestantii au cerut ridicarea masurilor de izolare impuse pentru a ingradi raspandirea noului coronavirus, demers incurajat de Donald Trump, acuzat de unii ca alimenteaza tensiunile, transmite AFP.



In fata parlamentului din Concord, capitala micului stat New Hampshire (1.3 milioane de locuitori), un stat relativ ocolit de epidemie si unde vineri se inregistrau 1.287 de cazuri confirmate si 37 de decese, s-au strans aproximativ 400 de protestatari, pe jos sau in masini. Guvernatorul…