Coronavirus în Rusia: Un nou record de decese zilnice din cauza COVID-19 Rusia a înregistrat marți un nou record de decese zilnice cauzate de COVID-19 în ultima luna, țara fiind puternic afectata de raspândirea variantei Delta a noului coronavirus.



În ultimele 24 de ore, 780 de persoane au murit din cauza COVID-19 în Rusia, depașind recordul anterior de 752 de morți stabilit sâmbata. Au fost raportate, de asemenea, 24.702 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus.



Principalele focare sunt capitala Moscova și al doilea oraș al țarii, Sankt Petersburg, unde masurile restrictive au fost înasprite

Sursa articol: hotnews.ro

