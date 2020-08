Primul caz de coronavirus in Romania a fost confirmat pe 26 februarie a.c. De mai bine de jumatate de an țara noastra se lupta pentru combaterea virusului ucigaș, care a aparut pentru prima data in China. In prezent, in Romania au fost confirmate 85.833 de cazuri de infectari cu Covid-19 și 3.539 de decese in randul pacienților infectați cu coronavirus. Harta pe județe a cazurilor de infectare cu coronavirus și numarul nou de cazuri din ultimele 24 de ore: Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmate1.Alba1088182.Arad1801453.Argeș4989274.Bacau2691585.Bihor2290616.Bistrița-Nasaud113467.Botoșani131868.Brașov4519609.Braila16363710.Buzau22194211.Caraș-Severin6591812.Calarași525913.Cluj19993414.Constanța16472815.Covasna748916.Dambovița30204817.Dolj16404418.Galați32534619.Giurgiu686720.Gorj15352121.Harghita697822.Hunedoara16424823.Ialomița945124.Iași28527325.Ilfov21321926.Maramureș11142427.Mehedinți1117628.Mureș13861729.Neamț20933130.Olt12871931.Prahova41215732.Satu…