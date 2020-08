Coronavirus: În Germania începe al doilea val Mecklenburg-Pomerania Anterioara, Hamburg, Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein si Renania de Nord-Westfalia: Primele sase din cele 16 state federale germane incep succesiv noul an scolar, pana la jumatatea saptamanii viitoare. Dupa inchiderea scolii, in martie, luni de invatare la distanta si numai lectii selective in scoala, inainte de vacanta de vara, acum se planifica revenirea la functionarea normala. Este asa ceva posibil? "Toti ne do (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

