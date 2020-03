CORONAVIRUS. Franta a inregistrat 100 de decese intr-o singura zi. Cate persoane sunt infectate De asemenea, autoritațile au anunțat 10.955 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, cu o creștere de 20% in ultimele 24 de ore. Dintre cele peste 10.000 de cazuri, 1.122 se afla in stare grava și au nevoie de ventilatoare. Estimativ, Franța are aproximativ 5.000 de paturi echipate cu echipamentul necesar. Franța a instituit izolarea generala la domiciliu pentru intreaga populatie pentru cel putin 15 zile. Cei care nu respecta regula vor fi amendati cu 135 pana la 375 euro, scrie Franta ia masuri drastice. Deplasarile sunt limitate pentru 15 zile Se poate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

