Coronavirus: Drone cu portavoci îi avertizează pe locuitorii Madridului să rămână în case Politia Municipala din capitala Spaniei, Madrid, a trebuit sa recurga sambata la drone echipate cu portavoci pentru a-i convinge pe oamenii care se plimbau pe strazi sa intre in casa si sa se autoizoleze pentru a evita noi imbolnaviri cu coronavirus, relateaza EFE. Autoritatile spaniole au restrans in urma cu cateva zile accesul la cladiri si alte spatii publice pentru a evita multimile mari de oameni care favorizeaza pandemia, facand apeluri constante la populatie sa evite calatoriile si sa ramana in locuinte, mai ales in regiunea Madridului, cea mai afectata de criza sanitara din Spania. Totusi,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

