Stiri pe aceeasi tema

- Deputata PNL de Suceava, Angelica Fador anunța ca Romania va primi de Uniunea Europeana in total 33 de miliarde de euro din care 19 miliarde fonduri nerambursabile fiind a doua țara din Europa de Est ca suma totala pe care o va primi dupa Polonia. Fador a menționat ca banii vor fi folosiți pentru dezvoltarea…

- Grecia, Bulgaria si Serbia au ajuns la un acord pentru a permite turistilor din cele trei tari sa calatoreasca fara a intra in carantina, de la 1 iunie. Romania inca nu a luat o decizie.

- Estonia, Lituania și Letonia și-au deschis reciproc frontierele, incercand astfel sa reporneasca economiile afectate de pandemia de SARS-CoV-2. Momentul a fost marcat de o ceremonie restransa și de un mesaj solemn al celor 3 prim-miniștri.

- Presedintele Klaus Iohannis anunta ca, dupa 15 mai, romanii nu vor putea calatori in afara localitatilor de resedinta decat pentru motive intemeiate si in baza unor declaratii pe propria raspundere. In acest moment nu exista insa baza legala pentru limitarea exercitiului unor drepturi si libertati.…

- Aproximativ 5,4% dintre persoanele angajate din Uniunea Europeana, cu varsta intre 15 si 64 de ani, lucrau in mod obisnuit de acasa in anul 2019, statele membre cu cea mai scazuta pondere a persoanelor care lucreaza de acasa fiind Bulgaria (0,5%) si Romania (0,8%),anunta, joi, Eurostat. La polul opus…

- Uniunea Europeana va avea nevoie de inca cel putin 500 miliarde de euro de la institutiile sale financiare pentru a finanta redresarea economiei dupa pandemia de coronavirus, a declarat Klaus Regling, directorul...

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pregatita sa lanseze inca un ajutor suplimentar, in valoare de 1.000 de miliarde de euro (1.100 miliarde de dolari), pentru a repara pagubele economice provocate de pandemia de coronavirus (Covid-19), a afirmat luni comisarul european pentru Afaceri Economice, Paolo…

- Uniunea Europeana a marcat joi 25 de ani de la crearea Spatiului Schengen de libera circulatie pe continent cu toate granitele terestre inchise sau supuse unor regimuri drastice de control, in efortul de a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza dpa. Acordul de la Schengen, semnat in martie…