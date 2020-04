Peste 260 de milioane de crestini ortodocsi sarbatoresc duminica Pastele in conditii exceptionale, autoritatile invitandu-i, in general, sa ramana acasa pentru a limita raspandirea noului coronavirus, noteaza AFP. Ortodocsii - aflati in principal in Europa de Est si in fosta URSS - au parte in acest an de un Paste in izolare, chiar daca, in unele tari, traditiile au trecut inaintea masurilor de distantare sociala, intr-o perioada in care coronavirusul a facut peste 160.000 de victime in intreaga lume si a dus la plasarea in izolare a jumatate din umanitate. In Belarus, presedintele Alexander Lukashenko,…