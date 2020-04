Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi oficiali din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) au dezmintit miercuri ca aceasta ar fi "China-centrica", cum a afirmat in ajun presedintele american Donald Trump, si au subliniat ca nu e momentul pentru o reducere de fonduri, in plina pandemie, relateaza Reuters.Statele Unite…

- Mai multi oficiali din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) au dezmintit miercuri ca aceasta ar fi "China-centrica", cum a afirmat in ajun presedintele american Donald Trump, si au subliniat ca nu e momentul pentru o reducere de fonduri, in plina pandemie, relateaza Reuters. Statele Unite sunt principalul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca are in vedere suspendarea finantarii catre Organizatia Mondiala a Sanatatii. Liderul de la Casa Alba considera ca OMS nu a prevenit suficient de bine comunitatea globala in legatura cu coronavirusul."Puteau face ceva cu luni bune inainte. Ei ar fi trebuit…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a esuat in modul de a gestiona pandemia cu noul coronavirus, acuzand totodata organizatia ca este ''foarte China-centrica'', relateaza marti dpa. Liderul de la Casa Alba s-a facut astfel,…

- Statele Unite au potențialul de a deveni noul epicentru al pandemiei cu coronavirus in urma "accelerarii foarte mari" a infecțiilor, conform purtatorului de cuvant al Organizației Mondiale a Sanatații.Organizatia Mondiala a Sanatatii precizeaza ca este o "foarte mare accelerare" a numarului de infectari…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii constata o ”foarte mare accelerare” a numarului de infectari cu noul coronavirus in Statele Unite, care au potentialul de a deveni noul epicentru al pandemiei, a indicat marti purtatoarea de cuvant a organizatiei, Margaret Harris, potrivit Reuters. In ultimele 24 de…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni dimineata (ora Romaniei) o conferinta de presa in care a comentat criza produsa de pandemia de coronavirus, in stilul optimist caracteristic, dar expertii prezenti in aceeasi conferinta au avertizat asupra gravitatii situatiei. "Totul va fi…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca salvarea de vieti in timpul pandemiei de coronavirus este mai importanta decat cotatiile indiciilor bursieri, in contextul in care multi dintre acestia s-au prabusit la bursa din New York, relateaza DPA potrivit Agerpres. "Nu vreau ca oamenii sa moara.…