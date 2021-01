Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, in sedinta de luni, lista tarilor/ zonelor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se instituie carantina pentru 14 zile.



Lista privind Zona galbena intra in vigoare de la data de 19 ianuarie, ora 0,00.



Tarile/ zonele/ teritoriile de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea sunt:



* Gibraltar

* Cehia

* Andorra

* Irlanda

* Slovenia

* San Marino

* Marea Britanie

* Panama

* Israel

…